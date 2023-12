Bullitt - prace nad nowym filmem Spielberga trwają. "Będzie bardzo rozrywkowy"

fot. Warner Bros.

Wiadomo od jakiegoś czasu, że Steven Spielberg i Bradley Cooper połączą siły przy stworzeniu Bullitta, nowego filmu o bohaterze, w którego wcielał się ikoniczny Steve McQueen w wersji z 1968 roku. Nie będzie to jednocześnie remake oryginalnego filmu, ale zupełnie nowa historia o bohaterze. Cooper i Spielberg będą również producentami obrazu razem z, między innymi, synem McQueena, Chadem, oraz wnuczką legendarnego aktora, Molly McQueen.

Kristie Macosko Krieger, producentka nadchodzącego filmu, która współpracowała ze Spielbergiem przy okazji Maestro dla Netflixa w reżyserii Bradleya Coopera, w następujący sposób wypowiedziała się o nowej produkcji legendarnego reżysera:

Ja jestem producentką, a Steven i Josh Singer, który spisuje scenariusz, pracują nad historią. Mam nadzieję, że scenariusz będzie niedługo gotowy, ponieważ strajk nas trochę zatrzymał. Ale już nad tym pracują. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie to nasz następny film, bo na tym etapie tego nie wiem. Wiem za to, że będzie to bardzo rozrywkowy film.

Bullitt - fabuła

Oryginalny film opowiada o tytułowym detektywie, który otrzymuje zlecenie ochrony świadka, który ma zeznawać przeciwko mafii. Jednak informator ginie. Bullitt odkrywa, że zabójstwo musiał zlecić ktoś z policji, kto doskonale wiedział gdzie świadek jest przetrzymywany. Detektyw wyrusza na krucjatę, aby odnaleźć kreta. Sytuacja jednak sprawia, że robi on sobie wrogów zarówno w mafii, jak i policji. Z filmu pochodzi jedna z najbardziej kultowych scen pościgu samochodowego w historii kinematografii.