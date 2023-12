Burmistrz Kingstown - kiedy zdjęcia do 3. sezonu? Jeremy Renner podał odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Gdy na początku 2023 roku Jeremy Renner miał bardzo groźny wypadek, 3. sezon serialu Burmistrz Kingstown stał pod znakiem zapytania. Teraz, gdy aktor po prawie roku rehabilitacji powoli wraca do pracy, czas na powrót na plan. Dopiero co go słyszęliśmy w 2. sezonie A gdyby...? w rol iHawkeye'a.

Burmistrz Kingstown - kiedy prace nad 3. sezonem?

Emma Laird na Instagramie wrzuciła zdjęcie, sugerujące, że spotka się na planie serialu z Jeremym Rennerem już w przyszłym tygodniu. Do tego dodała też słowa o 3. sezonie: "to się dzieje!". Renner udostępnił jej zdjęcie na swoich stories na Instagramie, jednocześnie potwierdzając swój powrót do serialu.

Dla Jeremy'ego Rennera będzie to pierwszy powrót na plan po wypadku z pługiem śnieżnym, do którego doszło 1 stycznia 2023 roku. Jego rehabilitacja trwała prawie rok i nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w wypadku doznał złamania 30 kości.

Tym samym aktorzy potwierdzają wcześniejsze doniesienia Deadline. Dziennikarze twierdzili, że prace na planie 3. sezonu ruszą w styczniu 2023 roku.