Burmistrz z Kingstown - będzie 3. sezon. Jeremy Renner powróci

fot. materiały prasowe

Platforma streamingowa Paramount+ oficjalnie ogłasza, że powstanie 3. sezon serialu Burmistrz Kingstown. Z uwagi na groźny wypadek Jeremy'ego Rennera, po którym miesiącami wraca do zdrowia, decyzja nie była przez ten czas podejmowana. Teraz wiemy, że serial ma się dobrze, a 3. sezon z Rennerem w roli głównej powstanie.

Burmistrz z Kingstown - będzie 3. sezon

Sam Renner sugerował w maju, że decyzja o 3. sezonie jest już blisko. Aktor nadal wraca do zdrowia i jest na dobrej drodze do powrotu do pełnej sprawności. Przypomnijmy, że do wypadku doszło w styczniu, w efekcie którego doznał on złamania 30 kości.

Za sterami stoją Hugh Dillon i Taylor Sheridan. W amerykańskiej platformie Paramount+ jest to jeden z najpopularniejszych seriali, więc decyzja nie jest tak naprawdę zaskoczeniem. Kluczem w niej był powrót do zdrowia aktora. Produkcja w Polsce jest dostępna w HBO Max.

https://twitter.com/JeremyRenner/status/1661929483501453312