Buzz Astral - jak film Pixara jest powiązany z Toy Story? Reżyser tłumaczy

fot. Pixar

Buzz Astral jest filmem animowanym Pixara, który jest fabularnie powiązany z serią Toy Story. Tym razem jednak nie oglądamy przygód zabawek, a prawdziwych ludzi na czele z tytułowym astronautą i bohaterem, który przeżywa przygody w komosie. Jak dokładnie jest to związane z Toy Story? Angus MacLane, reżyser animacji w rozmowie z Fandago odpowiada.

- Jaki film Andy obejrzał w Toy Story? A może po prostu zróbmy właśnie ten film? Nasz Buzz Astral jest filmem, który Andy oglądał w tamtej produkcji, przez który chciał zabawkę Buzza na urodziny. To ma wiele sensu, jak o tym dłużej pomyślisz!

MacLane tłumaczy, że wymyślając historię Buzza Astrala chcieli stworzyć coś osobistego. Coś, co będzie rozrywkowe, fajne i zostanie z widzem na dłużej. Aby po jakimś czasie chciał do tego wrócić. Nazywa to listę miłosnym do filmów z dawnych lat, które wciąż sprawiają, że widzowie do nich wracają.

Pierwszy zwiastun dopiero co miał premierę i widzowie są zachwyceni. Zapowiada się kolejny wielki i ponadczasowy hit Pixara.

Buzz Astral - premiera w czerwcu 2022 roku w kinach.

