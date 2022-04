Buzz Astral - pełny zwiastun. To może być najlepsza przygoda Pixara od lat!

fot. Pixar

Pełny zwiastun filmu Buzz Astral odkrywa karty i pokazuje szczegóły historii, z którą będziemy mieć do czynienia. Buzz to wielki bohater, który był inspiracją do stworzenia zabawki znanej nam z serii Toy Story. Tym sposobem filmy są ze sobą powiązane. Trailer pokazuje szczegóły historii i zapowiada wesołą przygodę, której dawno w Pixarze nie było. Okazuje się, że w grę wchodzi walka z kosmitami, a Buzz będzie musiał z nimi walczyć wraz z ambitną grupą rekrutów i dziwacznym robokotem imieniem Sox.

Buzz Astral - zwiastun

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Chris Evans, Uzo Aduba, Peter Sohn, Keke Palmer, Taika Waititi, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Dale Soules, Isiah Whitlock Jr., Efren Ramirez i Keira Hairston. Za sterami stoi Angus MacLane, znany jako współreżyser hitu Gdzie jest Dory?. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor Pixara, Michael Giacchino.

Buzz Astral - premiera 17 czerwca 2022 roku tylko w kinach.