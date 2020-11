Byle do dzwonka - producenci serialu przepraszają Selenę Gomez za żart z jej choroby

Animal Kingdom / Film i Väst

W sobotę rzesza użytkowników Twittera - pod hasłem "respect Selena Gomez", które weszło zresztą do trendów serwisu - wyraziła rozczarowanie niesmacznym żartem, który pojawił się w sitcomie Byle do dzwonka produkowanym przez Peacock. Żartowanie z czyjejś choroby nigdy nie będzie zabawne - pisali. Selena Gomez poinformowała fanów w 2017 roku, że ma za sobą przeszczep nerki (kilka lat wcześniej zdiagnozowano u niej toczeń). Piosenkarka i aktorka oficjalnie ogłosiła, że dawcą była jej bliska przyjaciółka, Francia Raisa.

W serialu grupa przyjaciół z Bayside High plotkuje o nowościach w popkulturze. Gdy uczniowie tracą telefony, dwie dziewczyny nie mają możliwości sprawdzenia źródeł wiedzy potrzebnych do dyskusji. W pewnym momencie pojawia się następujący dialog:

- Wiem, że dawcą dla Seleny Gomez była mama Justina Biebera. Boże, gdybym miała mój telefon, to mogłabym to udowodnić.

- Co udowodnić? Że jesteś idiotką? To była nerka Demi Lovato! Są najlepszymi przyjaciółkami, jak my kiedyś.

Na jednej ze ścian można też było zobaczyć napis: "Czy Selena Gomez w ogóle ma nerkę?" Żart miał - podobno - odnosić się do znaczenia technologii w życiu osobistym uczniów, ostatecznie okazał się jednak bardzo nietrafiony, przez co wielu widzów dało wyraz oburzeniu. Po skandalu producenci serialu i właściciele Peacock (NBCUniversal) oficjalnie przeprosili, wydając oświadczenie dla Variety:

Przepraszamy. Nie było naszą intencją, by śmiać się ze stanu zdrowia Seleny. Jesteśmy w kontakcie z jej zespołem i planujemy przekazać darowiznę dla jej organizacji charytatywnej The Selena Gomez Fund for Lupus Research.