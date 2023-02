Było SeeIT, będzie TakeIT: nadchodzi drugi tom serii sci-fi

Mięta

Wydawnictwo Mięta planuje wydać 27 lutego nową powieść Jagny Rolskiej. Będzie ona nosiła tytuł TakeIT i będzie kontynuacją nominowanej do Nagrody im. Janusza A. Zajdla SeeIT.

W tym cyklu autorka przenosi czytelników do XXII wieku, gdzie buntownicy walczą z potężnym Rządem Światowym. W Powieści SeeIT wypuszczono cybernetycznego wirusa, a w nowej historii bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami tego czynu. Dawny porządek legł w gruzach, ale czy uda się zaprowadzić nowy ład?

TakeIT - okładka i opis książki

Rok 2118. Uwolniony przez grupę buntowników cybernetyczny wirus SeeIT rozpętał ogólnoświatowy chaos, a ludzie nagle przejrzeli na oczy i odkryli, że do tej pory żyli w okrutnej iluzji. Jednak dla rewolucjonistów to dopiero pierwszy krok. Jeśli powiedzie się ich kolejna misja, całe pokolenie ślepców odzyska tożsamość i pamięć przodków.

Internet, zbiorowa świadomość ludzi z dawnych lat, jest stawką w tej bezpardonowej rozgrywce o wolność, której stłamszone totalitarnym systemem społeczeństwo zwyczajnie nie pamięta.

Czym był Wielki Reset? Czy rządząca do tej pory światem Rada Dwunastu, podzielona na zwalczające się frakcje, pomoże uratować świat, czy pogrąży go do końca w zniszczeniu i ogniu? Czy buntownikom uda się poderwać zwykłych ludzi do walki z totalitarnym rządem? Jeśli nie, może się okazać, że dla ludzkości nie ma już żadnej nadziei. Chyba że holostacja TakeIT wyjaśni im, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.