Caity Lotz z Legends of Tomorrow jako mistrzyni sztuk walki. Zwiastun The Lockdown

Tiger Style Media chce przypomnieć fanom kina kopanego, że w USA też powstają dobre filmy ze znakomitymi walkami. W ramach ich projektu powstały cztery tytuły: Lady Scorpions, Kung Fu Games, Art of Eight Limbs i The Locckdown. Każdy będzie można obejrzeć w USA w kinie, a chwilę potem na platformach VOD.

W informacji prasowej czytamy, że każdy z aktorów grających w tych filmach pokazuje na ekranie swoje nietuzinkowe umiejętności w sztukach walki. Producenci podkreślają, że nikt z nich nie korzystał z dublerów. Dlatego też Caity Lotz grająca jedną z głównych ról w The Lockdown po raz pierwszy może pokazać, które nie były w pełni wykorzystane w popularnym serialu Legends of Tomorrow. Niewielu widzów wie, że od lat trenuje taekwondo, wushu, krav magę, muay thai oraz filipińską sztukę walki eskrima. Ma również zaawansowane umiejętności w parkourze, które nieustannie doskonali. Na ekranie towarzyszy jej Leo Howard, którego pamiętamy z roli młodego Snake Eyesa z filmu G.I. Joe: Czas Kobry. Specjalizuje się w Shorin Ryu, które trenuje od czwartego roku życia, i zdobył w tej sztuce walki trzy mistrzostwa świata.

The Lockdown - premiera w USA na VOD odbędzie się 27 sierpnia. Zwiastun pozostałych filmów:

