Całkowita sprzedaż Nintendo Switch przebiła PlayStation 4

Źródło: Nintendo

Mat Piscatella, dyrektor wykonawczy i doradca ds. branży gier w The NPD Group, opublikował w piątek na Twitterze dane dotyczące sprzedaży Switcha. Wskazuje on, że Switch jest obecnie czwartą konsolą w USA pod względem sprzedaży jednostkowej i szóstą platformą do gier w ogóle, wśród konsol ustępując jedynie trzem innym najlepiej sprzedającym się konsolom wszechczasów: PS2, Xbox 360 i Wii, starszej konsoli Nintendo. Napisał również, że w zeszłym miesiącu Switch sprzedał się w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna konsola, a w ujęciu rocznym wyprzedził Xbox Series X/S.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1525097421025316866

Kamień milowy w sprzedaży Switcha można prawdopodobnie przypisać niskiej cenie konsoli w porównaniu z konkurencją. Nintendo sprzedaje oryginalną konsolę Switch za 299 dolarów, Switch Lite za 199 dolarów, a model OLED za 349 dolarów, co sprawia, że Switch jest całkiem przystępny cenowo.

Jednak w kwietniu to PS5 jest liderem pod względem sprzedaży w kwotach całkowitych. „PlayStation 5 prowadzi w kwietniu pod względem przychodów ze sprzedaży sprzętu, tuż za nią plasują się Xbox Series i Nintendo Switch. Z kolei od początku roku to konsole Xbox Series przyniosły największe kwoty ze wszystkich platform, a za nimi uplasowały się PlayStation 5 i Nintendo Switch” – napisał Piscatella w jednym z kolejnych wpisów na Twiterze.

Cena PS5 wynosząca 499 dolarów z pewnością pomaga firmie Sony w generowaniu przychodów, ale dobra sprzedaż jest znakiem, że konsola staje się coraz bardziej dostępna pomimo niedoborów. Sony zapowiedziało, że w tym roku fiskalnym będzie w stanie sprzedać 18 milionów konsol na całym świecie, co może położyć kres brakom, ale nie wystarczy, by zaspokoić rosnący popyt. Lepsze to niż nic.