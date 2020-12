Call Me Kat: Mayim Bialik łamie czwartą ścianę w zwiastunie nowego sitcomu

fot. materiały prasowe

Gwiazda jednego z najgłośniejszych sitcomów ostatnich lat (Teoria wielkiego podrywu) dostaje swój własny serial zatytułowany Call Me Kat. Sitcom będzie niepowiązany z uniwersum BBT.

Mayim Bialik wcieli się w 39-letnią kobietę, która pokazuje swojej matce oraz światu, że można być szczęśliwym nie posiadając wszystkiego, czego się zechce. Z tego powodu, serialowa Kat otwiera swoją „Cat Cafe” dzięki pieniądzom pierwotnie przeznaczonym przez jej rodziców na jej ślub.

W obsadzie Call Me Kat znajdą się Mayim Bialik, Kyla Pratt, Leslie Jordan, Cheyenne Jackson and Julian Gant. Producentem serialu jest sam Jim Parrison, co oznacza, że Bialik i Parisson podejmą się wspólnej współpracy pierwszy raz od zakończenia Teorii wielkiego podrywu (12. i finałowy sezon serialu ukazał się w zeszłym maju).

Call Me Kat - zwiastun

Serial jest oparty na produkcji BBC pt. Miranda. Producentem wykonawczym oraz scenarzystą sitcomu będzie Darlene Hunt. Całość będzie koprodukcją pomiędzy Warner Bros. Television i Fox Entertainment.

Call me Kat - premiera zaplanowana jest na wtorek, 7 stycznia 2021 roku.