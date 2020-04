Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - co zmienia gra? Zobacz wideo

W sieci pojawiły się materiały zestawiające Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku z produkcją Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, która ukazała się w ostatnich dniach i przez 30 dni dostępna będzie na wyłączność PlayStation 4. Wideo pokazują dokładnie te same ujęcia oryginału zestawione z remasterem. Naturalnie unowocześnione wydane prezentuje się znacznie lepiej od pierwowzoru, o czym sami za chwilę możecie się przekonać.

Autorzy remastera ze studia Beenox wykonali kawał dobrej roboty przy tworzeniu gry. Wprowadzono m.in. lepszą grafikę, możliwość zabawy w 4K i trybie HDR, a także odnowiono oprawę dźwiękową.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oferuje jedynie kampanię fabularną, w której gracze wcielają się w żołnierzy różnych jednostek specjalnych i trafiają w różne zakątki świata. Tytuł do 30 kwietnia dostępny jest wyłącznie na PlayStation 4. Później trafi także na Xbox One i PC.

Chociaż gra dostępna jest w sprzedaży tytuł nie ukazał się i nie ukaże się na rynku rosyjskim. To z uwagi na kontrowersyjną misję No Russian.