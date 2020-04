Call of Duty: Vietnam? To może być tytuł tegorocznej odsłony cyklu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

TheGamingRevolution, który zazwyczaj doskonale orientuje się w sytuacji z produkcją gier spod szyldu Call of Duty, przekazuje ciekawe doniesienia o kolejnej odsłonie serii. Według informacji, jakie posiada, nowa część może przenieść akcję do czasów zimnej wojny, a konkretnie do okresu wojny wietnamskiej.

To rzuca nowe światło na następne Call of Duty. Dotychczas mówiono, że będzie to reboot Call of Duty: Black Ops, ale nowe plotki zdają się temu przeczyć. Przynajmniej częściowo. Gra nadal ma być utrzymana w stylu Black Ops, aczkolwiek tytuł ma być inny.

Nie ma także wątpliwości co do tego, że niebawem pojawi się coraz więcej plotek związanych z nową odsłoną serii. Tak to zwykle bywa przed zapowiedzią gry, a Activision ma w zwyczaju ujawniać następnego CoD-a w maju.