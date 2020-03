Call of Duty: Warzone to wielki sukces Activision. 30 milionów graczy w 10 dni

Call of Duty: Warzone nie udało się utrzymać w tajemnicy i informacje o grze wyciekły do sieci kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem. To jednak nie przeszkodziło w zainteresowaniu naprawdę wielu graczy. Activision chwali się wynikami i informuje, że tę sieciową produkcję sprawdziło już ponad 30 milionów osób.

Taki rezultat sprawił, że Warzone pobiło rekord Apex Legends i stało się najszybciej zdobywającą nowych graczy produkcją z gatunku battle royale. Z pewnością nie bez znaczenia był tutaj fakt, że Call of Duty to niezwykle popularna marka, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i dla wielu stała się niemalże synonimem sieciowych strzelanek.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020