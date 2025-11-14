placeholder
Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

Activision postanowiło ułatwić graczom wejście w świat Call of Duty: Black Ops 7. Na oficjalnym kanale serii w serwisie YouTube pojawiło się krótkie streszczenie wcześniejszych wydarzeń.
Paweł Krzystyniak
call of duty 
call of duty: black ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 fot. Activision
Już dziś, 14 listopada, na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S debiutuje Call of Duty: Black Ops 7. Nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Activision oferuje nie tylko rywalizacyjny tryb multiplayer i nastawiony na kooperację tryb Zombie, ale również fabularną kampanię dla jednego gracza. Twórcy i wydawca postanowili przygotować graczy do zapoznania się z opowieścią, publikując w sieci krótki materiał wideo z podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń.

Zwiastun zatytułowany „Story So Far” w zwięzły sposób przedstawia najważniejsze informacje na temat historii w serii Black Ops. Cały materiał trwa niecałe dwie minuty i można obejrzeć go poniżej.

Warto również przypomnieć, że Call of Duty: Black Ops 7 od dnia premiery dostępne jest bez dodatkowych opłat w katalogach usług PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. 

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Co o tym sądzisz?
