Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier
Activision postanowiło ułatwić graczom wejście w świat Call of Duty: Black Ops 7. Na oficjalnym kanale serii w serwisie YouTube pojawiło się krótkie streszczenie wcześniejszych wydarzeń.
Już dziś, 14 listopada, na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S debiutuje Call of Duty: Black Ops 7. Nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Activision oferuje nie tylko rywalizacyjny tryb multiplayer i nastawiony na kooperację tryb Zombie, ale również fabularną kampanię dla jednego gracza. Twórcy i wydawca postanowili przygotować graczy do zapoznania się z opowieścią, publikując w sieci krótki materiał wideo z podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń.
Zwiastun zatytułowany „Story So Far” w zwięzły sposób przedstawia najważniejsze informacje na temat historii w serii Black Ops. Cały materiał trwa niecałe dwie minuty i można obejrzeć go poniżej.
Warto również przypomnieć, że Call of Duty: Black Ops 7 od dnia premiery dostępne jest bez dodatkowych opłat w katalogach usług PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.
Źródło: youtube.com
