Call of Duty: Black Ops Cold War zajmie nawet do 250 GB w wersji na PC

Activision

Przedstawiciele Activision ujawnili szczegółową specyfikację techniczną potrzebną do uruchomienia Call of Duty: Black Ops Cold War w najróżniejszych konfiguracjach. Minimalne wymagania nie są zbytnio wygórowane, gra ruszy na procesorach Intel Core i3 4350 i AMD FX-6300 bądź nowszych wspartych 8 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną GeForce GTX 650, GeForce GTX 1650 bądź Radeon HD 7950.

Szokować mogą za to wymagania dotyczące miejsca na przechowywanie assetów z gry. Aby odpalić tytuł w najwyższej konfiguracji wydajnościowej, potrzebne będzie aż 250 GB przestrzeni dyskowej. Na poniższej grafice znajdziemy szczegółowe wymagania technologiczne rozbite na kilka kategorii:

Źródło: Activision

Zespół Activision doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wyśrubowane wymagania związane z zajmowaną przestrzenią dyskową mogą odstraszać wielu graczy, dlatego wdrożono możliwość zainstalowania wyłącznie plików niezbędnych do zabawy w trybie wieloosobowym. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany graniem w kampanię dla jednego gracza, nowy CoD zajmie u niego na dysku jedynie 50 GB. Kampania wraz z trybem multi potrzebuje 175 GB, a 250 GB przestrzeni dyskowej będzie niezbędne, jeśli zechcemy odpalić tytuł w ustawieniach Ultra w 4K z włączonym ray tracingiem.

Aby skorzystać z technologii śledzenia promieni świetlnych w najwyższych ustawieniach jakości grafiki będziemy potrzebowali także karty NVIDIA GeForce RTX 3080 współpracującej z procesorem Intel Core i9-9900K bądź AMD Ryzen 3700 X orz 16 GB pamięci RAM.

Zobacz także:

Warto w tym miejscu zauważyć, że 250 GB to przestrzeń niezbędna do zainstalowania gry w dniu premiery, o czym Activision wspomina małym druczkiem. Wraz z kolejnymi aktualizacjami - a co za tym idzie, pojawianiem się nowych tekstur - jej rozmiar będzie się sukcesywnie zwiększać.

Wydawca zaplanował premierę Call of Duty: Black Ops Cold War na 13 listopada.