Call of Duty: Modern Warfare 2 - otwarta beta wystartowała. Twórcy opublikowali poradnik dla graczy

fot. Activision

Pierwsi gracze mieli już możliwość zapoznania się przedpremierowo z rozgrywką multiplayer w Call of Duty: Modern Warfare 2 (nasze wrażenia znajdziecie w tym miejscu), ale w pierwszej turze testy ograniczone były do osób, które zdecydowały się na zamówienie gry w przedsprzedaży. Teraz jednak, w dniach 22-23 września, z nadchodzącą produkcją mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani posiadacze konsol PlayStation, a już wkrótce, od 24 do 26 września, otwarta beta dostępna będzie na wszystkich platformach.

fot. Activision

Twórcy, by ułatwić nowym graczom "wejście" w grę, zdecydowali się na opublikowanie obszernego wpisu, który zawiera porady oraz rekomendowane zestawy wyposażenia. Tekst w oryginalnej, angielskiej wersji językowej możecie znaleźć na oficjalnej stronie marki.

Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje już 28 października na PC (Steam, Battle.net) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Call of Duty: Modern Warfare II