Call of Duty: Modern Warfare 2 - zwiastun przedstawia tryb multiplayer. Zapowiedziano również Warzone 2

Fanów serii Call of Duty czeka ekscytująca jesień. Pod koniec października na rynek trafi Call of Duty: Modern Warfare 2, które zaoferuje nie tylko kampanie dla jednego gracza, ale też i zróżnicowane opcje sieciowej rozgrywki. To właśnie na nich skupia się najnowszy zwiastun, z którego wynika, że jest na co czekać. Dostaniemy bowiem nie tylko nowe mapy, ale też i tryby, a nawet... pewne eksperymenty. Nowością będzie na przykład tryb trzecioosobowy z osobną playlistą.

Na tym jednak dobre wiadomości dla fanów marki się nie kończą. 16 listopada na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X zadebiutuje Call of Duty: Warzone 2.0, czyli kolejna odsłona darmowego battle royale. Na premierę w produkcji dostępna będzie nowa mapa, Al Mazrah.

Poniżej możecie zapoznać się także ze zwiastunem przedstawiającym operatora Oni, który dostępny będzie na wyłączność konsol PlayStation.

Call of Duty: Modern Warfare 2