Call of Duty nie dla Xbox Game Pass. Wszystkiemu winne Sony

fot. Activision

Microsoft chce sfinalizować proces przejęcia Activision Blizzard, jednak w tym całym przedsięwzięciu istotną rolę odgrywa japońska korporacja, która stara się zablokować przejęcie wydawcy. Phil Spencer zapewniał, że gry z serii Call of Duty trafią do Game Pass. Teraz okazuje się, że będzie to znacznie trudniejsze niż się spodziewano.

Microsoft ujawnił szczegóły umowy pomiędzy Activision i Sony dotyczącej serii Call of Duty. To odpowiedź amerykańskiej firmy na uwagi Brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków, który ma zastrzeżenia co do przejęcia Activision Blizzard. Z dokumentu wynika, że Sony zawarło umowę z Activision, która wprost wskazuje, że gry z serii Call of Duty nie mogą ukazywać się w usłudze Game Pass przez "kilka lat". Zapis dotyczący usługi Microsoftu to oczywiście jedna z wielu składowych umowy pomiędzy firmami.

Owego okresu czasu nie dopracowano w medialnych doniesieniach, ale dla posiadaczy sprzętów Microsoftu to spory cios, bo nawet sfinalizowanie przyjęcia Activision nie sprawi, że ich sztandarowa serii trafi do katalogu Game Pass w najbliższym czasie.