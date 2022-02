Call of Duty trolluje cheaterów czyniąc uczciwych graczy nieśmiertelnymi

fot. Activision

Cheaterzy to istna plaga współczesnej branży gier wieloosobowych. Mimo iż deweloperzy robią co w ich mocy, aby ochronić społeczność przed oszustami, nawet najlepsze narzędzia nie będą w stanie wyłapać wszystkich nieuczciwych graczy. Błyskawiczne banowanie oszustów też nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż ci szybko mogą założyć nowe konto i wrócić do rozgrywki, nieustannie psując zabawę innym użytkownikom.

Zespół Activision odpowiedzialny za rozwój narzędzia RICOCHET Anti-Cheat wykorzystywanego w grze Call of Duty: Warzone postanowił przybliżyć nam nową metodę na walkę z nadużyciami. System nie wyrzuca cheaterów automatycznie z serwera, lecz w momencie ich wykrycia aktywuje mechanikę zwaną Damage Shield. Po jej uruchomieniu przeciwnicy oszusta stają się niewrażliwi na jego ostrzał, a co za tym idzie – mogą łatwiej do niego podejść i uśmiercić go, karząc tym samym za korzystanie z niedozwolonych narzędzi.

Jednak nadrzędnym celem wdrożenia Damage Shield nie jest znęcanie się nad oszustami, a wykorzystanie do walki z nimi ich własnej broni. RICOCHET Anti-Cheat nie wyrzuca cheaterów z rozgrywki zaraz po ich wykryciu, a jedynie odbiera im możliwość wpływania na przebieg gry, aby nie uprzykrzali zabawy uczciwym graczom. W międzyczasie system zbiera informacje na temat działania konkretnego narzędzia cheaterskiego, aby lepiej je zrozumieć i pozwolić deweloperom uodpornić kod gry na jego działanie.

Brak automatycznego odłączania oszustów od serwerów Call of Duty: Warzone nie oznacza jednak, że cheaterzy mogą bezkarnie testować nowe prgramy do oszukiwania. Wręcz przeciwnie, pracownicy Activision zapowiedzieli, że będą nakładać na nich bany nie tylko na jedną grę, w której popadną, a na całą franczyzę Call of Duty:

Poważne albo wielokrotne naruszanie polityki bezpieczeństwa – np. poprzez stosowanie cheatów – może zaowocować permanentnym zawieszeniem wszystkich kont. Permanentnym zawieszeniem może skutkować również każda próba ukrycia, zamaskowania bądź zmiany twojej tożsamości bądź tożsamości twojego urządzenia.

We wpisie blogowym zespół Activision uspokaja jednak, że zasłona Damage Shield będzie nakładana wyłącznie w przypadku wykrycia ewidentnego przypadku oszukiwania. Nie ma możliwości, aby serwer ukarał w ten sposób gracza omyłkowo bądź przez przypadek, wypaczając w ten sposób przebieg rozgrywki.

