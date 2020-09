Candyman - horror z nową datą premiery

Universal

Candyman jest kolejnym filmem, który w dobie koronawirusa doczekał się kilku zmian w dacie premiery. Pierwotnie miał to być 12 czerwca 2020 roku, potem premierę przesunięto na 25 września. Ta również nie dojdzie do skutku. Studio Universal Pictures zdecydowało się przenieść horror na 2021 rok, ale nie określili jeszcze dokładniejszego terminu.

Za kamerą horroru stanęła Nia DaCosta, zaś scenarzystami są Win Rosenfeld i Jordan Peele, który jest też producentem wykonawczym projektu. Widzowie mogą go znać jako reżysera filmu To my.

Źródło: materiały prasowe

W tytułowej roli zobaczymy Yahya Abdul-Mateen II. W produkcji pojawi się również Tony Todd, który wcielił się w Candymana w oryginale.