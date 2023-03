Captain America: New World Order - Danny Ramirez przygotowuje się do roli. Pochwalił się imponującą muskulaturą

fot. Marvel

Captain America: New World Order to czwarta część przygód Kapitana Ameryki, w którego tym razem wciela się Anthony Mackie. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale potwierdzono powrót kilku postaci, które widzowie mogli oglądać we wcześniejszych produkcjach należących do MCU. Do swoich ról powrócą Tim Blake Nelson jako Samuel Sterns aka The Leader (Incredible Hulk), Carl Lumbly jako Isaiah Bradley oraz Danny Ramirez jako Joaquin Torres (nowy Falcon). Na ekranie pojawi się także Shira Haas w roli izraelskiej superbohaterki, Sabry.

Zdjęcia do Kapitana Ameryki 4, który wyreżyseruje Julius Onah na podstawie scenariusza napisanego przez Malcolma Spellmana i Dalana Mussona, rozpoczną się w marcu. Wygląda na to, że Danny Ramirez jest już przygotowany do roli pod względem fizycznym. Aktor pochwalił się na Twitterze swoją wyrzeźbioną sylwetką. We wpisie użył hashtag #JonathanMajorsSetTheBarTooHigh, co odnosi się do imponującej muskulatury Jonathana Majorsa z filmu Creed 3. Przyznał, że odtwórca roli Kanga Zdobywcy z Ant-Man i Osa: Kwantomania postawił poprzeczkę zbyt wysoko.

https://twitter.com/DannyRamirez/status/1632940323243544578

Captain America: New World Order - premiera 3 maja 2024 roku.