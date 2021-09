Carnage to najpotężniejszy symbiont? To popatrzcie, co zrobił z nim jego syn; rzeź trwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Extreme Carnage: Toxin, kolejna część wydarzenia poświęconego najbrutalniejszemu z symbiontów. Przypomnijmy, że po dłuższej nieobecności powrócił on do uniwersum Marvela, ustawiając fundamenty pod wojnę między członkami swojej rasy a ludźmi. Kosmiczny morderca krok po kroku realizuje okrutny plan, przyzywając inne symbionty i próbując je obrócić przeciwko naszej cywilizacji.

Kolejną postacią zwerbowaną przez Carnage'a miał stać się jego syn (kwestia pokrewieństwa na tym polu niekiedy przedstawiana jest jednak inaczej), Toxin. Do spotkania doszło w Pustce, odległej części tzw. Ula - lokacja ta przywodzi na myśl zarządzaną przez Króla w Czerni kolektywną świadomość symbiontów. Już od dłuższego czasu wiemy, że Toxin posiada zdolności, które mogą przewyższać te posiadane przez jego ojca; co więcej, całkiem skutecznie opiera się on manipulacjom Carnage'a.

W trakcie pobytu w Pustce Carnage wpadł w furię tuż po tym, gdy Toxin odmówił propozycji dołączenia do jego armii - chwilę później oderwał synowi głowę. Sęk w tym, że starcie wcale się na tym nie zakończyło. Toxin zdołał bowiem wytworzyć wyrastające z oderwanej głowy kły i przeciąć nimi całe ciało ojca, najprawdopodobniej skutecznie usuwając go z Pustki i uniemożliwiając dalszy wpływ na inne symbionty.

Extreme Carnage: Toxin - plansze

Wiemy już także, że młody gospodarz Toxina, Bren Waters, połączył siły z Flashem Thompsonem i Andreą Benton (Anti-Venomem i Silence), tworząc sojusz mający na celu zakończyć krucjatę Carnage'a.