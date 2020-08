Carnival Row najbardziej dochodową produkcją dla Czech. Dokończono zdjęcia do 2. sezonu

źródło: materiały prasowe

Amazon Prime Video rozpoczęło prace na planie 2. sezonu serialu Carnival Row w listopadzie 2019 roku. Ze względu na początek pandemii koronawirusa w marcu, zdecydowano się przerwać kręcenie zdjęć. Brakowało jednak tylko dwóch tygodni do zakończenia wszystkich prac i teraz władze platformy streamingowej ogłosiły, że udało się nakręcić resztę materiału.

Dodatkowo Czeska Komisja Filmowa przyznała, że jest to "najbardziej korzystne finansowo zagraniczne przedsięwzięcie filmowe". Przy produkcji pracowało około 900 osób, z czego tylko 10% stanowili zagraniczni członkowie ekipy. Z tego 400 osób pracowało nad scenografią do serialu, która powstawała w studiu Barrandov. To duży zastrzyk finansowy dla gospodarki tego kraju, ponieważ przy okazji powstawania serialu zaangażowano nie tylko pracowników, ale także firmy budowlane, nieruchomości, hotelarstwo, gastronomię i transport.

fot. materiały prasowe

Carnival Row to serial fantasy, w którym akcja rozgrywa się w neowiktoriańskim mieście - tłumnie przybywają do niego mityczne stwory, uciekające ze swojej ogarniętej wojną ojczyzny. Fabuła dotyczy rozwikłania zagadki coraz częstszych morderstw. Główną bohaterką jest Vignette Stonemoss, która należy do grupy uchodźców. W rolach głównych występują Cara Delevingne i Orlando Bloom.

Prace na planie po powrocie przebiegały oczywiście według nowych wytycznych sanitranych. Data premiery 2. sezonu nie jest jeszcze znana.