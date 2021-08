Carrion trafi na PS4. Zobacz nowy zwiastun gry polskiego studia

fot. Devolver Digital

Carrion, gra polskiego Phobia Game Studios, trafi na PS4. Informację te przekazano za pośrednictwem PlayStation Blog, opublikowano też nowy zwiastun. Niestety nie podano dokładnej daty premiery, ograniczono się wyłącznie do tego, że w produkcję tę zagramy na konsolach Sony jeszcze w tym roku.

Przypominamy, że Carrion to metroidvania nazywana "odwróconym horrorem", która w 2020 roku zadebiutowała na pecetach oraz Nintendo Switch. Gracze wcielają się tu w potwora, który pożera napotkanych ludzi, zwiększa swoje rozmiary, a także odblokowuje nowe umiejętności, zwiększające nie tylko jego możliwości bojowe, ale też pozwalające mu docierać do kolejnych miejsc. Gra zebrała bardzo przyzwoite oceny (średnia w serwisie Metacritic to 75/100 dla wersji PC i 76/100 na Nintendo Switch), a także branżowe nagrody. Doceniono ją m.in. na Digital Dragons oraz targach Gamescom i E3 w 2019 roku.