CDA TV wystartuje już 9 sierpnia. Jaka cena i co w ofercie nowej usługi telewizyjnej?

fot. CDA

CDA TV jest nową usługą transmisji telewizji w modelu OTT oferowaną subskrybentom CDA premium. Już od 9 sierpnia internauci będą mogli skorzystać z jednego z trzech pakietów - Pakietu Powszechnego, Pakiet Start oraz Pakietu Podstawowego. Poszczególne plany różnią się ceną oraz liczbą dostępnych kanałów. Przedstawiamy ofertę wszystkich pakietów.

Pakiet Powszechny zawiera 8 podstawowych programów telewizyjnych, a docelowo ma mieć ich 10. Ten plan dostępny będzie w ramach abonamentu CDA Premium bez dodatkowych opłat.

Pakiet Start oferuje blisko 40 różnych kanałów telewizyjnych, m.in. Kino Polska (oferujące kultowe polskie filmy i seriale, aktualnie m.in. Stawka większa niż życie, Dom, a w sierpniu takie filmy jak Mowa ptaków, Rewers, Dzień świra, Masz na imię Justine), Stopklatka (w którego ofercie kinomani znajdą interesujące produkcje filmowe oraz serialowe, m. in. Chicago Fire, Bibliotekarze, ‚Allo ‚Allo! czy Doktor Martin), oferujący tureckie seriale kanał Dizi, skierowany do najmłodszych Da Vinci Kinds, a także Polsat Viasat Nature. Dzięki dostępowi do ostatniego z wymienionych kanałów będziemy mogli oglądać takie programy jak Wojny magazynowe, Katastrofy w przestworzach, Weterynarz z australijskich pustkowi, Weterynarz z Yorkshire czy Dzika praca.

Za możliwość korzystania z Pakietu Start użytkownicy platformy zapłacą jedynie 4 zł. Zatem całkowity koszt użytkowania CDA Premium oraz CDA TV to 23, 99 zł. Przy tym planie CDA oferuje swoim subskrybentom czternastodniowy bezpłatny okres testowy. Plan ten wypada korzystnie w porównaniu z ofertami konkurencji. Za pakiet WP pilot oferujący zbliżoną liczbę kanałów musielibyśmy zapłacić miesięcznie 14, 99 zł, a w Polsacie 20 zł. Najtańszy pakiet w NC+ miesięcznie kosztuje 19, 99 zł (cena bez rabatu). Żadna z konkurencyjnych usług jednak nie oferuje pakietu telewizji połączonej z VOD w tak korzystnej cenie. CDA Premium to jedna z najpopularniejszych usług VOD w Pl i zarazem jedna z największych bibliotek - ponad 9500 filmów, seriali, bajek itp. Pakiet Start wyróżnia mocno właśnie to, że za niecałe 24 użytkownik dostaje i olbrzymią bibliotekę VOD ORAZ blisko 40 stacji.

Pakiet Podstawowy oferuje blisko 90 kanałów telewizyjnych, m.in. te należące do grupy BBC, Viasat World, stacje History, Crime&Investigation, pakiet kanałów filmowych Filmbox oraz AMC Channel i Sundance Channel. Za możliwość korzystania z tego pakietu zapłacić będzie trzeba dodatkowe 30 zł. W jego przypadku nie jest oferowany bezpłatny okres testowy.

CDA TV - pakiet start

Usługa CDA TV będzie dostępna w modelu subskrypcyjnym tylko dla subskrybentów CDA Premium. Subskrypcję CDA TV można więc będzie w każdym momencie anulować. Dzięki temu widzowie zyskają możliwość korzystania z telewizji bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami.

Nowa usługa CDA TV dostępna będzie na stronie http://www.cda.pl/tv oraz poprzez aplikację CDA dedykowaną dla urządzeń mobilnych oraz Smart TV. Większość kanałów nadawana będzie w jakości Full HD, a cztery stacje już wkrótce dostępne będą w jakości 4K.