Cena przystawki telewizyjnej Google z Androidem może być zadowalająco niska

Mimo iż inteligentne telewizory odgrywają coraz istotniejszą rolę na rynku, a system operacyjny znajdziemy nawet w modelach z budżetowej półki cenowej, przystawki telewizyjne nadal mają rację bytu. Po pierwsze dlatego, że w naszych domach wciąż funkcjonuje wiele nieinteligentnych odbiorników. Po drugie dlatego, że nawet te inteligentne nie zawsze są tak wszechstronne jak sprzęty z Androidem TV na pokładzie.

Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego duchowy spadkobierca Chromecasta ma być wyposażony w pełnoprawny system operacyjny przystosowany do pracy z telewizorami. I wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny w bardzo przystępnej cenie. Najświeższe przecieki sugerują, że amerykańska korporacja wyceniła go na 50 dolarów.

Do takich informacji dotarli dziennikarze serwisu 9to5Google, którzy wypatrzyli przystawkę w zasobach sklepu Home Depot. Sprzęt skatalogowano pod nazwą roboczą Sabrina, a redakcji serwisu udało się ustalić, że urządzenie widnieje także w wewnętrznym systemie sprzedażowym Home Depot.

Nie można oczywiście wykluczyć, że właściciele witryny odpowiadają wyłącznie na plotki krążące po sieci i umieścili Sabrinę w swoim katalogu, aby móc szybko wypuścić ją do sprzedaży, kiedy Google oficjalnie zaprezentuje następcę klasycznego Chromecasta. Sam fakt istnienia takiego urządzenia wydaje się niepodważalny, gdyż w zasobach FCC zarejestrowano dwa urządzenia, które sugerują, że Chromecast z Androidem TV oraz pilotem rzeczywiście istnieje. A skoro pojawił się w bazie FCC, oznacza to, że już wkrótce może pojawić się na rynku.