Na ekranie telewizora Samsung QN90D w akompaniamencie soundbara Q800D

fot. naEkranie.pl

Samsung serii QN90D jest topowym telewizorem Neo QLED w tegorocznej ofercie koreańskiego potentata rynku telewizorów. Zapewnia niezwykle wysoką jakość i jasność obrazu oraz doskonałą wydajność w grach. Jednak niekoniecznie jest to najlepsza opcja w całej ofercie Samsunga na rok 2024. W końcu Samsung produkuje również świetne telewizory OLED 4K, takie jak S95D oraz wyjątkowe telewizory 8K, jak QN900D. Jest więc w czym wybierać!

fot. naEkranie.pl

Wzornictwo i obsługa

Design telewizora Samsung QE55QN90D jest zdecydowanie minimalistyczny. Ekran otoczony jest wąską metalową ramką w kolorze grafitowym. Telewizor zamontowany jest na szerokiej, sześciokątnej metalowej podstawie w kolorze ciemnego tytanu. Ramię łączące podstawę z uchwytem z tyłu telewizora jest wąskie i niemal niewidoczne, co daje wrażenie, że ekran unosi się w powietrzu.

W prawym dolnym rogu ramki otaczające ekran znajduje się niewielki prostokątny występ, w którym umieszczono czujnik zdalnego sterowania, ale pilot może być również podłączony do telewizora bezprzewodowo poprzez Bluetooth. QN90D korzysta ze znanego pilota Eco Remote wyposażonego w panel solarny. Jest to ten sam wysokiej klasy pilot, który jest dostarczany z modelem QN900D, a także flagowymi telewizorami Samsunga z zeszłorocznej serii modelowej.

fot. naEkranie.pl

Panel solarny znajduje się na pleckach pilota, więc trzeba pamiętać, żeby czasami kłaść go panelem do góry, aby podtrzymać energię we wbudowanym akumulatorze. Jest także port USB-C, dzięki czemu w razie potrzeby można go naładować za pomocą kabla.

Wykonany z materiałów z recyklingu pilot również jest minimalistyczny – ma okrągły przycisk nawigacyjny, belkę regulacji głośności i kanałów w połowie długości, a poniżej przyciski Amazon Prime Video, Disney+ czy Netflix. Jest lekki i wygodny w obsłudze, ale opcje ustawień obrazu i dźwięku oraz zmiany źródła sygnału wolałbym mieć jednak pod fizycznymi przyciskami, a nie zaszyte głębiej w menu. Wiem też, że pod tym względem jestem w mniejszości, bo większość użytkowników nie zapuszcza się w gąszcz ustawień.

fot. naEkranie.pl

Wyjątkowa jasność i jakość obrazu

Samsung QN90D to telewizor o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obsługuje treści o wysokim zakresie dynamiki (HDR) w formatach HDR10, HDR10+ i HLG. Tradycyjnie dla Samsunga brak jest obsługi Dolby Vision, która jednak jest istotna tylko w telewizorach o słabej konfiguracji, a QN90D zdecydowanie do takich nie należy.

Ekran jest niesamowicie jasny, w szczycie może osiągnąć nawet ponad 2200 nitów, a dzięki podświetleniu z lokalnym przyciemnianiem i diodom mini-LED poziomy czerni są niemal idealne. Technologie te pozwalają setkom, a nawet tysiącom pojedynczych mini diod podświetlających panel LCD przyciemniać się, rozjaśniać, a nawet gasnąć w zależności od wyświetlanego obrazu.

fot. naEkranie.pl

Jednak liczba stref podświetlenia LED, choć pokaźna, bo wynosząca aż 720, jest nadal znacznie mniejsza niż całkowita liczba pikseli. W związku z tym na krawędziach obiektów o wysokim kontraście może nadal występować efekt rozmycia, ale rzuca się to w oczy niemal wyłącznie w przypadku wyświetlania napisów lub menu na czarnym tle. Niemniej nie jest to problemem w przypadku telewizorów OLED, takich jak Samsung S95D, w których kolor i natężenie świecenia kontrolowane jest na poziomie pojedynczych pikseli.

Ogólnie Samsung QN90D wyświetla obraz bardzo wysokiej jakości, choć trzeba znaleźć sobie ulubione ustawienie obrazu. Tryb Filmmaker tradycyjnie najlepiej wypada podczas oglądania filmów i seriali, ale w zasadzie można go też używać do wszystkiego, zwłaszcza jeżeli oglądamy wieczorami lub w odpowiednio zaciemnionym pomieszczeniu. Do jasnych pomieszczeń i oglądania w dzień lepsze będą tryby Standardowy lub Dynamiczny, choć ten ostatni jest dość agresywny. Dzięki świetnym kątom widzenia oraz bardzo dobrej powłoce antyodblaskowej telewizor może pokazać swoje mocne strony nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

fot. naEkranie.pl

Tryb gamingowy

120 Hz panel modelu QE55QN90D, który obsługuje do 144 Hz zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i AMD FreeSync Premium Pro, świetnie nadaje się do gier. Co więcej, jego input lag w trybie gamingowym wynosi nieco poniżej 3 milisekund, czyli znacznie poniżej progu 10 ms, powyżej którego telewizor raczej nie jest już odpowiedni do gier.

Tryb gry ma przydatne menu Game Bar, które pozwala szybko sprawdzić ustawienia gry, kontrolować częstotliwość odświeżania i liczbę klatek na sekundę oraz uruchamiać przydatne funkcje, takie jak celownik ekranowy.

Samsung QN90D ma Bluetooth do parowania gamepada z telewizorem, ale obsługuje tylko Wi-Fi 5, a nie nowsze standardy Wi-Fi 6 lub 6E. Dlatego też gracz nie będzie w stanie uzyskać absolutnie najlepszej jakości przesyłania strumieniowego za pomocą szybkiego routera.

fot. Samsung

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku oferowana przez telewizor Samsung QN90D nie wybija się specjalnie na tle innych telewizorów. Wyposażony jest w tylko dwa głośniki o mocy 10 W każdy, więc trudno wymagać potężnego, głębokiego dźwięku. Nie można jednak powiedzieć, że dźwięk wydobywający się z telewizora jest słaby. Dialogi brzmią czysto i zrozumiale. Dodatkowo nowy procesor NQ4 AI Gen2 umożliwia automatyczny remastering jakości dźwięku. Niemniej podczas oglądania hitów kinowych lub słuchania muzyki bas jest zdecydowanie niewystarczający.

Telewizor jest wyposażony w technologie takie jak Dolby Atmos i Q-Symphony, które świetnie wypadają we współpracy z wielokanałowym sprzętem audio Samsunga, więc miłośnikom wysokiej jakości dźwięku zalecam zakup dodatkowego soundbara. Jak na przykład kosztujący 2499 zł tegoroczny model Samsung Q800D składający się z belki grającej oraz bezprzewodowego subwoofera.

fot. Samsung

Soundbar do potęgi dźwięku

Samsung rządzi na rynku soundbarów dzięki innowacyjnym funkcjom i niezmiennie dobrej jakości w niemal bezkonkurencyjnej cenie. Samsung HW-Q800D to tegoroczny model soundbara z systemem Dolby Atmos w konfiguracji 5.1.2, czyli pięć głośników surround, subwoofer oraz dwa głośniki dźwięku obiektowego.

Sprzęt jest banalnie prosty do podłączenia, a zmiana w jakości dźwięku jest trudna do opisania. Nie brakuje mocy, dialogi są dobrze odseparowane, a wrażenie przestrzenności dźwięku naprawdę sugestywne. Świetnie nadaje się do oglądania kinowych blockbusterów z wielkimi potworami, ale także zwykłe seriale obyczajowe nagle zaczynają mieć słyszalne dialogi. Dzięki Dolby Atmos zwiększa się także immersja podczas grania w gry, które wymagają zorientowania w przestrzeni.

fot. naEkranie.pl

Gdy telewizor przestał być używany niczym radio z ruchomymi obrazkami, a stał się centrum rozrywki konkurującym z kinem, a wysoka rozdzielczość i szybkość odświeżania pozwala bez problemu na nich grać w gry z PC lub konsol, warto zadbać nie tylko o jakość obrazu, ale także dźwięku. Kto raz doświadczy dźwięku z soundbara, nie wróci już do zwykłych głośniczków wbudowanych w telewizor.

Smart TV

Samsung QN90D działa na systemie operacyjnym Tizen Smart TV, podobnie jak wszystkie telewizory firmy z rocznika 2024. Jest on bogaty w funkcje, ale nieco rozczarowuje wyglądem. Dobrą wiadomością jest to, że Tizen 8 obsługuje wszystkie najważniejsze usługi streamingowe, w tym Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Max, Netflix, Twitch, YouTube i Spotify.

Ogólne ustawienia obrazu i dźwięku są tu ukryte pod kilkoma poziomami menu. Ponieważ na pilocie nie ma przycisku zmiany źródła, nawet przełączanie się pomiędzy portami HDMI wymaga wejścia do menu lub powrotu do ekranu domowego.

fot. naEkranie.pl

Połączenia

Samsung QN90D ma tradycyjne, wbudowane porty po prawej stronie tylnego panelu telewizora, zamiast oddzielnego urządzenia OneConnect, które łączy się z ekranem za pomocą jednego przewodu. Jest to standardowa konfiguracja w prawie wszystkich telewizorach Samsunga z wyjątkiem najbardziej topowych modeli. Jest ona nieco mniej wygodna niż korzystanie z OneConnect, ale nie zaskoczy nikogo, kto od lat używa telewizorów Samsunga.

Po prawej stronie na pleckach telewizora znajdują się cztery porty HDMI 2.1 (jeden z eARC ), dwa porty USB, port Ethernet, optyczne cyfrowe wyjście audio, złącza antenowe oraz gniazdo CI+ 1.4 do podłączania kanałów premium. Połączenia bezprzewodowe są realizowane za pomocą Bluetooth i Wi-Fi.

Samsung QN90D

Podsumowanie naEKRANIE

Samsung QN90D ma świetną jasność, wyjątkowo wysoki kontrast, doskonałe odwzorowanie kolorów i mnóstwo funkcji, które przypadną do gustu graczom i nie tylko. Stanowi też doskonałą opcję dla osób poszukujących telewizora znacznie większego lub nieco mniejszego niż testowane przeze mnie 55 cali. Mniejsza przekątna (43 lub 50 cali) świetnie sprawdzi się jako monitor do grania, a większa (65, 77 czy nawet 85 cali) nadal jest o wiele bardziej przystępna cenowo niż porównywalne wielkościowo OLEDy. W momencie pisania artykułu rekomendowane cena tego modelu wynosi 8999 zł, ale w niektórych sklepach już można kupić go taniej.

fot. naEkranie.pl