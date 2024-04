Challengers z Zendayą wygrywa w box office. Jednak wyniki znów przeciętne

fot. materiały prasowe

Reklama

Challengers debiutuje w Ameryce Północnej z wynikiem 15 mln dolarów. Dla reżysera kina artystycznego imieniem Luca Guadagnino jest to najlepsze otwarcie w karierze. Wiadomo, że nie jest to kino bijące rekordy box office. Jest to także najlepszy wyniki Zendayi z filmów, które nie są związane z wielkimi franczyzami. Na świecie zebrano 10 mln dolarów.

Sumując, na koncie 25 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Nie jest to jednak wynik rewelacyjny, ale eksperci zwracają uwagę, że obecny rynek jest dość kapryśny i nieprzewidywalny - wymaga on innej perspektywy na wpływy z box office i ostatecznego zarobku danego tytułu.

Unsung Hero - box office

Na drugim miejscu film Unsung Hero z wynikiem 7,7 mln dolarów. Jest to kolejny dowód na to, że produkcje o tematyce religijnej mają swoich widzów w USA. Budżet to tylko 6 mln dolarów. Tytuł nie trafił na inne rynki.

fot. materiały prasowe

Godzilla i Kong - box office

Duet potworów, czyli Godzilla i Kong nadal notują niskie spadki frekwencji. Zajmują trzecie miejsce z wynikiem 7,2 mln dolarów. Do tej pory zebrano 181,6 mln dolarów. Na świecie tym razem 14,9 mln dolarów (razem 337,7 mln dolarów). To wszystko dzięki niskiemu spadkowi zainteresowania.

Sumując, na koncie 519,3 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów. Kilka dni i powinien przebić wynik Godzilli z 2014 roku, czyli 524 mln dolarów i stać się najbardziej dochodową odsłoną serii MonsterVerse.