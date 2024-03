Chance Perdomo z Pokolenia V nie żyje. Prace nad 2. sezonem wstrzymane

fot. materiały prasowe

Chance Perdomo, który grał Andre Andersona w serialu Pokolenie V nie żyje. Aktor zginął w wieku 27 lat w wypadku motocyklowym. Według służb nikt inny nie brał udziału w tym zdarzeniu. Perdomo był w drodze do Toronto, w którym miały rozpocząć się prace nad 2.sezonem.

Wielu fanów na pewno pamięta go też z roli Ambrose'a Spellmana w serialu Chilling Adventures of Sabrina.

Pokolenie V - prace nad 2. sezonem wstrzymane

29 marca w Toronto miało odbyć się spotkanie obsady 2. sezonie Pokolenia V. Tutaj mieli rozpocząć pracę od pierwszego czytania scenariusza, by ruszył proces przygotowawczy do zdjęć, które były zaplanowane na 8 kwietnia. Ta data nie jest już aktualna. Z uwagi na śmierć aktora poinformowano, że prace na ten moment zostały wstrzymane na czas nieokreślony.

Decyzja została podjęta, by obsada i ekipa mogła poświęcić czas na żałobę. Potem scenarzyści i producenci muszą podjąć decyzje, co dalej zrobić z 2.sezonem bez jednego z głównych aktorów. W takich sytuacjach zawsze pod uwagę są brane dwa scenariusze: przerobienie scenariuszy, by wypisać daną postać lub obsadzenie nowego aktora w danej roli. Na razie nikt nie myśli o tym, w jakim kierunku pójść.

Niewątpliwie też sytuacja wpłynie na opóźnienie premiery 2. sezonu Pokolenia V.