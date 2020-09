Chirurdzy, The Good Doctor i Riverdale wracają na plan we wrześniu. Nie tylko one

fot. ABC/Gilles Mingasson

Po związanych z koronawirusem opóźnieniach i przerwach w produkcji, kolejne tytuły wracają na plan w Kanadzie i w Los Angeles. Z uwzględnieniem protokołów bezpieczeństwa, już wkrótce ruszą prace nad Chirurgami, The Good Doctor, A Million Little Things, The Mighty Ducks, The Big Sky oraz The Mysterious Benedict Society.

Wejście na pan 17. sezonu Chirurgów zapowiedziano na 8 września, a pierwsze czytanie scenariusza odbędzie się online 3 września. The Good Doctor, za którego produkcję odpowiada ABC oraz Sony, rozpoczął już zdjęcia do czwartego sezonu. Disneyowskie The Mighty Ducks, które zgodnie z pierwotnymi założeniami miało wejść na plan w marcu 2020, zaczęto kręcić we wtorek, 2 września. Tego samego dnia rozpoczęto prace nad The Big Sky, natomiast ekipa A Million Little Things wróciła do pracy 30 już sierpnia. Kilka dni temu zaczęto też zdjęcia do The Mysterious Benedict Society.

We wrześniu na plan w Kanadzie wejdą również takie amerykańskie tytuły, jak netflixowy Midnight Mass, Nie z tego świata (twórcom pozostały do nakręcenia tylko dwa odcinki), Batwoman, Riverdale oraz Zagubieni w kosmosie.