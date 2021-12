Chłopiec zwany Gwiazdką: filmowa edycja książki już w sprzedaży

Zysk i S-ka

Na początku listopada wydawnictwo Zysk i S-ka wypuściło do sprzedaży nowe wydanie powieści Matta Haiga pt. Chłopiec zwany Gwiazdką.

Nowa edycja Chłopca zwanego gwiazdką związana jest z premierą ekranizacji powieści Haiga, która 11 listopada trafiła na Netflix.

Jest to historia wyjątkowego chłopca imieniem Nikolas, który wyrusza w niezwykłą podróż w kierunku śnieżnej północy, aby odnaleźć ojca, który udał się na poszukiwanie legendarnej wioski elfów - Elfhelm. Wraz z upartym reniferem o imieniu Blitzen i wierną myszką wkrótce odkrywa swoje prawdziwe przeznaczenie, a magiczna, zabawna i pouczająca opowieść o jego przygodach pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.

CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ - OKŁADKA I OPIS KSIĄŻKI

Źródło: Zysk i S-ka

Uwierz w niemożliwe!

Oto prawdziwa historia Świętego Mikołaja

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które sądzą, że rzeczy niemożliwe nie istnieją, natychmiast odłóż tę książkę. Są w niej bowiem wyłącznie rzeczy magiczne i niemożliwe.

Jesteś wciąż z nami? To dobrze. (Elfy byłyby z ciebie dumne). W takim razie zaczynajmy…

Skąd się wziął Święty Mikołaj? Jak doszło do tego, że człowiekowi udało się zaprzyjaźnić i zamieszkać z elfami? No i kto wymyślił, by wszystkie dzieci z całego świata w święta Bożego Narodzenia dostawały prezenty? Jeśli jesteś ciekawy (wiem, że jesteś – wszyscy jesteśmy!), wyrusz z nami w tę fascynującą, świąteczną podróż.

Chłopiec zwany Gwiazdką został zekranizowany. Premiera filmowa zapowiadana jest na listopad 2021 roku. W filmie będziemy mogli zobaczyć między innymi Maggie Smith, Sally Hawkins i Toby’ego Jonesa.

Matt Haig to wielokrotnie nagradzany autor książek dla dzieci i dla dorosłych. Bestsellerowy Chłopiec zwany Gwiazdką był jego pierwszą świąteczną powieścią. Dalsze części tego cyklu to Dziewczynka, która uratowała Gwiazdkę oraz Ojciec Gwiazdka i ja.