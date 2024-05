Chris Hemsworth w crossoverze Transformers z G.I. Joe? Trwają negocjacje

fot. Netflix

Transformers: Początek może faktycznie otwierać nowy rozdział w karierze Chrisa Hemswortha. Prawdopodobnie aktor nie skończy na użyczaniu głosu Optimusowi Prime'owi w nadchodzącej animacji. Trwają negocjacje w sprawie niezatytułowanego filmu, będącego crossoverem z G.I. Joe. Projektem zajmuje się Paramount we współpracy z Hasbro Entertainment.

Transformers łączy siły z G.I. Joe - powstaje crossover

Produkcja ma kontynuować wydarzenia z filmu Transformers: Przebudzenie bestii, który zakończył się otrzymaniem oferty pracy od jednostki wojskowej. Taki finał został umieszczony za namową producenta Lorenzo di Bonaventury. Przyznał, że scenariusz nowego projektu jeszcze nie został dopracowany, ale z pewnością G.I. Joe będą zaangażowani w akcję.

- Nie patrzę na to, jak na uniwersum - patrzę na to, jak na historię, a [G.I. Joe] będą jej częścią. Myślę też, że termin „crossover” oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla mnie G.I. Joe, kimkolwiek są, wkroczą do świata Transformersów, a nie, że połączą ze sobą dwa światy. Plan jest taki, aby ostatecznie zrobić [crossover]. G.I. Joe pojawią się w następnym filmie, niezależnie od zakończenia Przebudzenia bestii, które sprawiło, że uwierzyliśmy, że jest to możliwe.

Chris Hemsworth - filmografia

Najnowszym projektem Hemswortha jest Furiosa: Saga Mad Max, w którym odgrywa antagonistyczną rolę. Aktor wcielił się w nikczemnego Dementusa, będącego największym przeciwnikiem głównej bohaterki. Oprócz tego, ostatnio mogliśmy zobaczyć go w filmach i serialach MCU jako Thora. Ostatnim razem wystąpił w Miłości i gromie, reżyserowanym przez Taikę Waititiego. Hemsworth wystąpił również w serii o Tylerze Rake'u, realizowanej dla platformy Netflix.

Transformers: Początek to pierwszy nadchodzący projekt Hemswortha, który wejdzie do kin we wrześniu 2024 roku.