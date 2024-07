Chris Hemsworth o swojej przyszłości w MCU. Czy chętny jest na powrót do roli Thora?

fot. Marvel Studios

Thor: miłość i grom był rozczarowaniem dla wielu fanów Boga Piorunów, a sam odtwórca tytułowej roli, Chris Hemsworth, zdawał się negatywnie podchodzić do występu w tym filmie. Aktor postanowił zrobić sobie krótką przerwę od kolejnych superbohaterskich produkcji i wciąż przyszłość Thora w MCU wciąż nie jest znana. Chociaż regularnie pojawiają się plotki, że Thor 5 powstanie z nowym reżyserem, a Hemswortha mamy zobaczyć w którejś z dwóch nadchodzących części Avengers, to aktor nadal nie potwierdził swojego powrotu. W najnowszym wywiadzie zaznaczył jednak, że jest chętny na kolejne wcielenie się w Odynsona.

MCU - czy Chris Hemsworth wróci jako Thor?

Aktor obecny był na San Diego Comic-Con, gdzie promował Transformers One i po panelu udzielił wywiadu ExtraTV, gdzie odniósł się do powrotu do roli Thora:

Uwielbiałem każdą sekundę doświadczenia z Marvelem. Zawsze chcę zrobić więcej, ale wszyscy czekamy, aby usłyszeć, co się dalej stanie.

Hemsworth już wcześniej podkreślał, że współpraca z Marvelem zawsze układała mu się pomyślnie i jest podekscytowany kolejnymi przygodami Thora. Najwyraźniej jednak aktor nie zna planów na jego postać lub celowo unikał jakichkolwiek szczegółów, aby nie narazić się włodarzom studia, co jest częstą praktyką wśród aktorów grających w MCU.

