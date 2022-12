Christopher Judge pobił rekord na The Game Awards 2022. Głos Kratosa z najdłuższym przemówieniem

fot. SIE

Christopher Judge to amerykański aktor znany między innymi z serialu Gwiezdne wrota. Graczom zaś znany jest on przede wszystkim jako głos Kratosa w nowych odsłonach serii God of War. To właśnie za ten występ zdobył on nagrodę na tegorocznej gali The Game Awards 2022, przy okazji pobijając również pewien rekord sprzed kilkudziesięciu lat.

Jak poinformowano na oficjalnym profilu TGA na Twitterze, Judge po odbiorze statuetki przemawiał przez 7 minut i 59 sekund. To najdłuższe przemówienie związane z odbiorem nagrody w historii. Wcześniej rekord ten należał do aktorki Greer Garson, która w 1942 roku przemawiała przez 5 i pół minuty po odbiorze Oskara.

Z nowym głosem Kratosa możecie zapoznać się między innymi w grze God of War: Ragnarok, która w listopadzie tego roku zadebiutowała na konsolach PlayStation 4 i PS5. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.