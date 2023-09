Christopher Nolan ma dowodzić walką z komiksowymi filmami. Tak twierdzi Martin Scorsese

fot. CNN Films // Film Rites (Po prostu życie)

Martin Scorsese już zaczyna udzielać wywiadów promujących film Czas krwawego księżyca. W rozmowie z magazynem GQ znów poruszył kwestię komiksowych filmów, franczyz i blockbusterów jako takich, które według niego są zagrożeniem dla kina i destrukcyjnie wpływają na naszą kulturę.

- Są pokolenia widzów, którzy będą myśleć, że tylko powstają takie filmy. Oni już tak myślą - mówi reżyser o komiksowym kinie.

Martin Scorsese o Christopherze Nolanie

Jego zdaniem współcześni filmowcy powinni mocniej walczyć o tworzenie bogactwa filmowej kultury. Według niego to Christopher Nolan oraz bracia Safdie powinni temu ruchowi przewodzić i to ich kino ma walczyć z komiksowymi tytułami, pokazując widzom jakość. Scorsese nawet mówi wprost: musimy uratować kino. Scorsese prawdopodobnie nie skojarzył, że sam Nolan swego czasu zrobił trylogię filmów o Batmanie.

- Chodzi mi o to, że jest to wytworzona treść. Tak jakby sztuczna inteligencja robiła film. To nie oznacza, że nie ma tam nadzwyczajnych reżyserów i ludzi od efektów specjalnych robiących piękne prace. Ale co to oznacza? Co te filmy dają widzom? Poza konsumowaniem i wymazaniem z pamięci i ciała tuż po seansie? Co to tobie daje?

Czas krwawego księżyca - premiera w kinach w październiku.