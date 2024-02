Christopher Nolan nie czuje się winny bycia fanem Szybkich i wściekłych. Reżyser podpowiada, od której części rozpocząć oglądanie

fot. Universal Pictures/Warner Bros.

Christopher Nolan okazał się wielkim fanem Szybkich i wściekłych Reżyser Oppenheimera w wywiadzie dla podcastu InSession przyznał, że nie ma poczucia winy z powodu uwielbiania filmów o Domie Toretto.

Oglądam te filmy cały czas, uwielbiam je… nie trzeba oglądać ich wszystkich za jednym razem. Tylko kilka ostatnich części bardziej rozwija specyficzne wątki mitologiczne – powiedział Nolan.

Reżyser zdradził również, od której części najlepiej zacząć oglądanie serii:

Rozpocząłby od Tokio Drift.

Szybcy i wściekli: Tokio Drift nie zostali ciepło przyjęci w momencie premiery i do filmu długo przyległa łatka spin-offu, który można pominąć. Obecnie produkcja uznawana jest za jedną z najlepszych w całej serii, co potwierdzają rankingi IndieWire, The Washington Post, The Wrap i Collidera.

Chwalenie blockbusterów, które nie są uważane za przełomowe dzieła kinematografii, przez uznanych i nagrodzonych reżyserów nie jest niczym niezwykłym. W 2021 roku Paul Thomas Anderson przyznał, że uwielbia Venoma 2: Carnage oraz Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni, które to filmy nie zebrały samych pochwał i nie liczyły się w oscarowym wyścigu.