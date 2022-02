Chrome OS trafi na stare pecety i MacBooki

fot. Acer

W 2020 roku Google przejęło firmę Neverware, która stworzyła aplikację CloudReady pozwalającą zamienić stare komputery w narzędzia do obsługi systemu operacyjnego Chrome OS. Ruch wyszukiwarkowego giganta nie miał jednak na celu wygaszenia konkurencji. Wręcz przeciwnie, korporacja chciała wykorzystać wiedzę Neverware, aby zwiększyć zainteresowanie swoim systemem operacyjnym.

Dziś wiemy już, w jaki sposób firma chce osiągnąć ten cel. Zespół Google udostępnił Chrome OS Flex, nową odsłonę Chrome OS-a zaprojektowaną z myślą o wykorzystaniu w zastosowaniach edukacyjnych oraz biznesowych. System jest duchowym spadkobiercą CloudReady i ma służyć do ponownego wykorzystania przestarzałych komputerów PC oraz Mac.

Według Google system Chrome OS Flex zainstalujemy w kilka minut i zaoferuje takie same doświadczenia jak klasyczny Chrome OS na Chromebookach. Napisano go w oparciu o ten sam kod źródłowy co podstawową wersję i ma być na bieżąco aktualizowany, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Firma zastrzega jednak, że Flex na niektórych urządzeniach ze względu na ograniczenia sprzętowe może być pozbawiony części funkcji takich jak zawsze aktywny Asystent Google czy system synchronizacji telefonów z Androidem na pokładzie.

Choć Chrome OS Flex powstał z myślą o wykorzystaniu w sektorach edukacyjnym i biznesowym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować go na prywatnym sprzęcie. System dystrybuowany jest za darmo i można pobrać go z witryny Chrome Enterprise. Na razie funkcjonuje wy wersji rozwojowej, dlatego wciąż można napotkać w nim pewne błędy.

