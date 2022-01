Trwają prace nad gamingowymi Chromebookami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Redakcja serwisu 9to5Google wpadła na trop trzech niezapowiedzianych sprzętów z linii Chromebook. I nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wskazują na istnienie gamingowej odsłony tej serii produktowej. Serwis zwrócił uwagę na to, że w testowej wersji Chrome OS-a pojawił się fragment kodu nawiązujący do wsparcia dla obsługi klawiatury RGB. Rozwiązania, które powszechnie stosuje się w sprzętach o gamingowym charakterze.

9to5Google zidentyfikował trzy urządzenia, powiązane z funkcją konfigurowalnego podświetlanej klawiatury. Pod nazwami roboczymi Vell oraz Taniks mają skrywać się laptopy z procesorem Intela 12. generacji, za które prawdopodobnie odpowiadają firmy HP oraz Lenovo. Z kolei pod nazwą Ripple może funkcjonować odczepiana klawiatura zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu w urządzeniach hybrydowych z Chrome OS na pokładzie.

Mimo iż mamy tu do czynienia z dowodami poszlakowymi, warto wspomnieć, że już w 2020 roku inżynierowie Google wspominali o tym, że planują wypuścić Steama w wersji na Chromebooki. Z kolei w 2021 roku NVIDIA przyznała, że pracuje nad wdrożeniem obsługi technologii RTX na komputery z systemem od Google.

W obliczu rychłego debiutu Steam Decka wizja wypuszczenia laptopów z Chrome OS przystosowanych do obsługi platformy gamingowej Valve wydaje się wysoce prawdopodobna. Wszak Chrome OS bazuje na linuksowym jądrze systemowym, jeśli uda się przystosować oprogramowanie do obsługi technologii Proton, Chromebooki mogą równie dobrze radzić sobie z obsługą gier co Steam Deck.

