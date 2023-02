Chyżoszpon z Horizon wrócił do Polski i szusuje po stoku narciarskim. Genialna promocja PlayStation 5

fot. PlayStation Polska

W lutym 2022 roku w Warszawie, pod Pałacem Kultury i Nauki, pojawił się Chyżoszpon z serii Horizon. 3-5 metrowa figura stanęła tam w ramach promocji Forbidden West. Teraz ten mechaniczny potwór powrócił do Polski, ale wylądował w zupełnie innej części naszego kraju. Można go znaleźć w Białce Tatrzańskiej.

Obecność Chyżoszpona nie jest oczywiście przypadkowa. To jeden z elementów akcji marketingowej "PS5 na żywo", której częścią było też pojawienie się gigantycznego toporu Kratosa w Londynie. Niewykluczone, że wkrótce usłyszymy o kolejnych tego typu obiektach pojawiających się w różnych miejscach na świecie.

Chyżoszpon w Białce Tatrzańśkiej - zdjęcia

Chyżoszpon z serii Horizon w Białce Tatrzańskiej

To nie pierwszy raz, gdy Chyżoszpon postanowił zaatakować Polaków w ramach kampanii promocyjnej. W zeszłym roku widzieliśmy takie cuda:

Horizon Forbidden West - Chyżoszpon pod Pałacem Kultury i Nauki

Warto również przypomnieć, że już 22 lutego 2023 roku uniwersum Horizon rozszerzy się o kolejną produkcję. Tym razem będzie to gra z podtytułem Call of the Mountain, która przygotowywana jest z myślą o zestawie wirtualnej rzeczywistości PS VR2. Będzie to jeden z tytułów startowych nowej platformy.