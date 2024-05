W jaki sposób Ciche miejsce. Dzień pierwszy nawiązuje do sequela? Jest nowe zdjęcie

fot. materiały prasowe

W trakcie Cichego miejsca 2, córka Evelyn, Regan, walczy w świecie pełnym potworów, dopóki nie odkrywa przystani ocalałych na odległej wyspie. Wśród nich jest mężczyzna, grany przez Djimona Hounsou, który zna zaskakująco dużo faktów na temat pierwszego dnia inwazji kosmitów. Choć jego imię pozostaje tajemnicą, wreszcie odkryjemy je w nadchodzącym prequelu. Reżyser produkcji, Michael Sarnoski, porozmawiał z Entertainment Weekly o Dniu pierwszym.

- To z pewnością był punkt wyjścia w wielu kwestiach. Następnie poszliśmy we własnym kierunku, ale Hounsou z pewnością gra tę samą postać, którą jest w drugim filmie. To nie jest jego bliźniak ani nic podobnego. On tam jest i możemy dowiedzieć się więcej o jego historii oraz tej grupie ludzi. Dowiemy się również, jak ma na imię. Teraz tego nie powiem.

Hounsou pojawił się również na nowym zdjęciu, pokazanym za pośrednictwem Entertainment Weekly. Stoi tuż obok Lupity Nyong'o oraz Alexa Wolffa, którego rola wciąż pozostaje tajemnicą. Sarnoski zdradził jednak, że Wolff będzie grać "przyjaciela postaci Lupity", który razem z nią będzie musiał poradzić sobie z chaosem dziejącym się w Nowym Jorku.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 28 czerwca 2024 roku.