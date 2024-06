Ciche miejsce. Dzień pierwszy tak dobry jak poprzednie filmy? Recenzje zapowiadają duży hit

fot. materiały prasowe

Ciche miejsce. Dzień pierwszy przedstawi sam początek inwazji przybyszów z kosmosu, którzy „uciszyli” Ziemię. Produkcja właśnie doczekała się pierwszych recenzji, które zapowiadają kolejną udaną część serii stworzoną przez Johna Krasinskiego. W serwisie Rotten Tomatoes film może pochwalić się 88% pozytywnych opinii, ze średnią oceną na poziomie 7,5/10 z 58 recenzji. Nieco niższa średnia ocen widnieje na Metacritic, która wynosi 68/100 z 28 recenzji. Prequelowi udało się więc utrzymać poziom Cichego miejsca II, którego średnia ocena wynosi 7,5/10 na Rotten Tomatoes oraz 71/100 na Metacritic.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy – recenzje

Recenzenci zwracają uwagę, że największym plusem filmu są główni bohaterowie, grani przez Lupitę Nyong'o oraz Josepha Quinna. Twórcom udało się stworzyć porywającą historię opartą na dwójce postaci, której centralnym punktem są ich wzajemne relacje. To właśnie szczere człowieczeństwo bohaterów w obliczu ataku obcych odróżnia Ciche miejsce. Dzień pierwszy od innych apokaliptycznych historii, które przekładają widowiskową akcję nad samą opowieść i narrację. Chociaż film skupia się na głównych postaciach, to wciąż jest w niej mnóstwo odpowiednio budowanego napięcia, a także efektownych scen z udziałem przeciwników.

Prequel Cichego miejsca wyróżnia się na tle pozostałych odsłon serii zupełnie innym tempem, które jest szybsze i dynamiczniejsze. Film rozwija oryginalne założenia i w pomysłowy sposób dodaje zupełnie nowe elementy, bez najprostszego kopiowania tego, co zostało już zaprezentowane w poprzednich produkcjach. Dodatkowo nowi bohaterowie, zmiana scenerii na Nowy Jork, a także historia z samego początku inwazji sprawiają, że wyczuwalna jest zupełnie inna stawka, a jednocześnie Ciche miejsce. Dzień pierwszy stanowi interesujący dodatek do tej serii. Recenzenci chwalą również Michaela Sarnoskiego, którego reżyseria, jak i scenariusz sprawiają, że film staje się wyjątkowy na tle głównych odsłon serii.

W nielicznych negatywnych recenzjach możemy przeczytać, że Ciche miejsce. Dzień pierwszy nie wyróżnia się niczym szczególnym i film jedynie traci na przywiązaniu do założeń tej serii. Inni zarzucają produkcji nieinteresującą i przewidywalną historię, w której bohaterowie niespecjalnie mają co robić. Variety nawet pokusiło się o porównanie do tytułu prosto z Hallmarku, zarzucają niekonsekwencje twórców i naiwność w próbie celowego nieuśmiercania bohaterów już na samym początku opowieści.

Historia rozgrywa się w świecie znanym z poprzednich dwóch części, ale tym razem nie opowiada o rodzinie Abbottów. Bohaterką jest postać grana przez Lupitę Nyong'o, która próbuje przetrwać pierwsze chwile inwazji kosmitów, przebywając w najgłośniejszym mieście na Ziemi, czyli w Nowym Jorku. A pamiętamy, że dźwięk w związku z działaniem tych potworów jest kluczowy w tym uniwersum. Pierwszego dnia jednak nikt z ludzi o tym nie wie.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - premiera 28 czerwca 2024 roku.