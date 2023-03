Cień i Kość 2 - [SPOILER] podbija serca fanów. Nowa postać jest jak Tony Stark w świecie fantasy!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix opublikował nową scenę z 2. sezonu Cień i kość. Jest na niej główna bohaterka Alina w ciekawym towarzystwie. Choć w książce trzymano tę informację przez jakiś czas w tajemnicy, to oficjalne konto serialu na Twitterze otwarcie napisało, że rozmawia z nikim innym, jak z księciem Ravki, a raczej jego alter ego. Nikolai Lantsov stworzył bowiem postać Sturmhonda, dzielnego kapitana statku, w którym nikt nie rozpozna członka królewskiej rodziny. I jak przyznaje grający go aktor, Patrick Gibson, jest w nim coś z Tony'ego Starka, gwiazdy Marvela. Zobaczcie sami.

Cień i Kość 2 - nowa scena. Nikolai podbija serca fanów

Jak możecie zobaczyć w komentarzach, Sturmhond - a raczej Nikolai Lantsov - spodobał się wielu fanom.

Patrick Gibson powiedział portalowi EW, dlaczego grany przez niego bohater przypomina mu Tony'ego Starka z Marvela:

Jest niemal postacią w stylu Tony'ego Starka, pewny siebie, prawie zarozumiały. Nie wiedziałem, czy dam radę być tak towarzyską postacią przez cały serial.

Patrick Gibson wyjaśnił jednak, że z czasem zrozumiał, że Sturmhond jest tak naprawdę zbroją, w której książę Ravki może się schować, albo być kimś innym. Spodobało mu się, że grana przez niego postać stworzyła swoje alter ego, bo jest to bardzo meta element, coś, co przyciąga ludzi do aktorstwa.

By osiągnąć to, czego chce, Nikolai musi podzielić się na dwie osoby i być kimś innym jako Sturmhond. Dzięki temu jest w stanie robić to, czego nie miałby odwagi - albo pozwolenia - robić jako Nikolai.

Cień i Kość 2 - obsada

W 2. sezonie Cień i Kość do obsady dołączyli Anna Leong Brophy jako Tamara Kir-Bataar, Patrick Gibson jako Nikolai Lantsov, Jack Wolfe jako Wylan Hendriks oraz Lewis Tan jako Tolya Yul-Bataar. W głównych rolach powracają za to Freddy Carter, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Amita Suman, Ben Barnes i Kit Young.

