Cineman.pl - filmy na luty 2021. Lista nowości

źródło: zrzut ekranu

Poznaliśmy nowości, które w lutym pojawią się na platformie VOD Cineman.pl - jest wśród nich kilka świeżych produkcji. Zaznaczmy, że jest to serwis opierający się na formule Premium VOD, czyli wykupujemy dostęp do danego tytułu, który chcemy obejrzeć za określona kwotę.

Najciekawszym tytułem jest niewątpliwie Szarlatan, czyli najnowszy film Agnieszki Holland, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem krytyków i widowni. Film opowiada prawdziwą historię Jana Mikoláška, zielarza, dla którego natura jest remedium na wszelkie ludzkie cierpienie. Jej potężne moce zdolne są uzdrowić ciało, ale w filmie Holland to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko w łączności z nią możemy zrozumieć i zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy. Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną tysiące potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.

W ofercie pojawi się też nowość, czyli film z Chloë Grace Moretz w osadzonym w czasach II wojny światowej horrorze pt. Obcy pasażer.

W filmie oficer Maude Garrett otrzymuje rozkaz eskortowania tajemniczej przesyłki, z którą wsiada na pokład rozklekotanej Latającej Fortecy B-17. Otoczona męską, kipiącą testosteronem załogą kobieta zajmuje miejsce w kulistej wieżyczce dolnego strzelca pokładowego. Z tej perspektywy, 20 tysięcy stóp nad ziemią, dostrzega towarzyszący im wśród chmur złowrogi cień. Zaalarmowani kompani początkowo biorą go za czającą się do ataku japońską eskadrę, a gdy maszyneria samolotu zaczyna wariować, lekceważą obawy Maude traktując je jako objaw kobiecej histerii. Prawda okazuje się jednak śmiertelnie przerażająca.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

Cineman.pl - nowości na luty 2021