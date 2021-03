Cineman.pl - premiery na kwiecień 2021. Film nominowany do Oscara w ofercie

fot. screen ze zwiastuna

Cineman.pl to platforma działająca na zasadzie PVOD, czyli płacimy za dostęp do określonego tytułu, który dostajemy na określony czas. Serwis przygotował kilka atrakcyjnych nowości na kwiecień 2021 roku.

Przede wszystkim wyróżniają się film nominowany do Oscara w 2021 roku w kategorii najlepsze aktorka pierwszoplanowa, czyli The United States vs. Billie Holiday. Chodzi o Andrę Day, która stała się niespodzianką Złotych Globów, pokonując pewniaków do nagrody. Obok tego znajdziemy nowy film z Brucem Willisem pod tytułem Arka Przetrwania. Będzie to o tyle gratka dla fanów, bo film jest nominowanych do Złotych Malin w kategorii najgorszych z najgorszych.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

Cineman.pl - nowości na kwiecień 2021