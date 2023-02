Cineman.pl - premiery na luty 2023. Nowości w ofercie. Lista tytułów

fot. Intercut Capital // Saturn Films

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, że po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w lutym 2023 roku.

Platforma przygotowała kilka nowości. Miłośnicy thrillerów i akcji będą mogli obejrzeć filmy takie jak Tajniak, Obłąkana i Kryptonim Banshee z Antonio Banderasem i Jaime King w głównych rolach. Fanów Liama Neesona powinien zainteresować tytuł Bez pamięci. W serwisie znajdzie się również Detektyw Knight: Dzień Niepodległości z Brusem Willisem oraz Naśladowca z Johnem Malkovichem. Na uwagę zasługuje western Stara szkoła z Nicolasem Cagem, w którym nie brakuje akcji.

Z kolei sporo śmiechu dostarczą produkcje takie jak Mack i Rita, Bejbis i polska komedia Święta inaczej. Na uwagę zasługuje premiera sportowego filmu romantycznego - Olimpijska miłość. Cineman nie zapomniał też o fanach horrorów, którzy będą mogli obejrzeć trzymającą w napięciu produkcję pt. Opętana. Z kolei na młodszych widzów czeka familijny film przygodowy - Uwolnić Poly.

Cineman.pl - nowości na luty 2023

TYTUŁ DATA PREMIERY Mack i Rita 3 luty Kryptonim Banshee 3 luty Olimpijska miłość 3 luty Bejbis 7 luty Tajniak 9 luty Święta inaczej 14 luty Obłąkana 16 luty Opętana 17 luty Uwolnić Poly 19 luty Bez pamięci 23 luty Detektyw Knight: Dzień Niepodległości 23 luty Naśladowca 23 luty Stara szkoła 23 luty