Cineman.pl - premiery na październik 2021. W ofercie Na rauszu i Pod ostrzałem

fot. IMDB.com

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, iż po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w październiku 2021 roku.

Produkcja Na rauszu, która zdobyła Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy to jedna z obowiązkowych pozycji do obejrzenia na platformie. W duńskim obrazie w głównej roli występuje znakomity Mads Mikkelsen. Opowiada historię grupy przyjaciół, znudzonych nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Na uwagę zasługuje thriller Pod ostrzałem, w którym grają Frank Grillo i Gerard Butler. W ofercie znalazł się też polsko-islandzki film Wolka, którego intryga jest utrzymana w klimacie najlepszych skandynawskich kryminałów. W głównych rolach występują Olga Bołądź i Eryk Lubos. Fanów horrorów na pewno zainteresuje Spirala: Nowy rozdział serii Piła. Z kolei dzieci będą mogły obejrzeć animację Kraina smoków. Warto zwrócić uwagę też na dokumentalny film Gunda o życiu prosiąt żyjących na farmie, który zawojował festiwal w Berlinie.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

Cineman.pl - nowości na październik 2021