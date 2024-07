fot. Paradox Interactive

Reklama

Cities Skylines 2 w październiku 2023 roku zadebiutowało na pecetach. Początkowo zakładano, że w tym samym terminie gra trafi również na konsole, jednak tak się nie stało. Najpierw premierę wersji na urządzenia Sony i Microsoftu przełożono na wiosnę, a później na październik 2024 roku. Okazuje się, że i tego planu nie uda się zrealizować i twórcy będą potrzebować więcej czasu. Ile? Tego nie wiadomo, bo tym razem zdecydowano się nie podawać żadnego, nawet przybliżonego terminu.

Dlaczego w ogóle zdecydowano się na opóźnienie? Powód jest taki, jak niemal zawsze - chodzi o kwestie techniczne i chęć dopięcia wszystkiego na ostatni guzik. Problemem w tym przypadku ma być konkretnie stabilność i wydajność gry na konsolach.

Choć nowa data premiery Cities Skylines 2 na konsole nie została ogłoszona, to Paradox Interactive zapewnia, że będą regularnie informować fanów o postępach.

Rozumiemy, że to rozczarowujące i sami również liczyliśmy na coś innego. Zobowiązaliśmy się jednak do informowania Was o procesie produkcji, nawet jeśli tego typu aktualizacje nie są tym, co chcielibyśmy przekazać - czytamy w komunikacie.