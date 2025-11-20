Clair Obscur: Expedition 33 z dużym sukcesem. Gra pobiła rekord gali The Game Awards

fot. Kepler Interactive

Sandfall Interactive, twórcy Clair Obscur: Expedition 33, mają powody do zadowolenia. Ich produkcja nie tylko spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy i krytyków, ale również zdobyła nominację do tytułu Gry Roku. To jednak nie koniec świetnych wiadomości — gra pobiła rekord The Game Awards, zgarniając aż 12 nominacji, najwięcej w historii tej imprezy.

Tym samym Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło dotychczasowych rekordzistów: The Last of Us: Part II (11 nominacji w 2020 roku) oraz God of War: Ragnarok (11 nominacji w 2023 roku).

Oto kategorie, w których nominowano Clair Obscur: Expedition 33

Gra Roku

Najlepsza Reżyseria

Najlepsza Narracja

Najlepsza Oprawa Artystyczna

Najlepsza Muzyka i Ścieżka Dźwiękowa

Najlepszy Dźwięk

Najlepszy występ: Ben Starr jako Verso

Najlepszy występ: Charlie Cox jako Gustave

Najlepszy występ: Jennifer English jako Maelle

Najlepsza Gra Niezależna

Najlepszy Debiut Indie

Najlepsza Gra RPG

Zwycięzców gali The Game Awards 2025 poznamy już 11 grudnia. Poniżej możecie zapoznać się z wszystkimi grami, które mają szansę na tytuł Gry Roku.