Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Clair Obscur: Expedition 33 z dużym sukcesem. Gra pobiła rekord gali The Game Awards

Choć do gali The Game Awards 2025 zostało jeszcze trochę czasu, to twórcy i wydawca Clair Obscur: Expedition 33 już teraz mogą mówić o ogromnym sukcesie. Ich gra zdobyła najwięcej nominacji w historii imprezy.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 The Game Awards
Clair Obscur: Expedition 33 fot. Kepler Interactive
Reklama

Sandfall Interactive, twórcy Clair Obscur: Expedition 33, mają powody do zadowolenia. Ich produkcja nie tylko spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy i krytyków, ale również zdobyła nominację do tytułu Gry Roku. To jednak nie koniec świetnych wiadomości — gra pobiła rekord The Game Awards, zgarniając aż 12 nominacji, najwięcej w historii tej imprezy.

Tym samym Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło dotychczasowych rekordzistów: The Last of Us: Part II (11 nominacji w 2020 roku) oraz God of War: Ragnarok (11 nominacji w 2023 roku).

Oto kategorie, w których nominowano Clair Obscur: Expedition 33

  • Gra Roku
  • Najlepsza Reżyseria
  • Najlepsza Narracja
  • Najlepsza Oprawa Artystyczna
  • Najlepsza Muzyka i Ścieżka Dźwiękowa
  • Najlepszy Dźwięk
  • Najlepszy występ: Ben Starr jako Verso
  • Najlepszy występ: Charlie Cox jako Gustave
  • Najlepszy występ: Jennifer English jako Maelle
  • Najlepsza Gra Niezależna
  • Najlepszy Debiut Indie
  • Najlepsza Gra RPG

Zwycięzców gali The Game Awards 2025 poznamy już 11 grudnia. Poniżej możecie zapoznać się z wszystkimi grami, które mają szansę na tytuł Gry Roku.

Hades 2

arrow-left
Hades 2
fot. Supergiant Games
arrow-right

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 The Game Awards
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Warner Bros. Discovery logo
-

Netflix jednak zainteresowany przejęciem Warner Bros.? David Zaslav "chce największej korony"

2 Rambo
-

Reżyser zapowiada "innego" Rambo niż do tej pory. "Jest młodszy i szczęśliwszy"

3 Batman/Deadpool
-

Deadpool i Batman dali początek nowej postaci. Co wyjdzie z połączenia tak różnych herosów?

4 Tulsa King - sezon 3
-

Problemy 4. sezonu Tulsa King. Masowe zwolnienia i brak szefa na planie - a zdjęcia już ruszyły!

5 Avengers: Doomsday - fanowski plakat
-
Spoilery

Opis zwiastuna Avengers: Doomsday robi furorę. Szokujący twist z żoną Dooma?

6 God of War
-

Indyjski film skopiował scenę z God of War? Sami zobaczcie, czy jest podobieństwo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV