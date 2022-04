Clark - szalony zwiastun serialu. Bill Skarsgård jako kryminalista, od którego pochodzi termin "syndrom sztokholmski"

fot. Netflix

Clark to szwedzkojęzyczny serial Netflixa oparty na autobiografii Clarka Olofssona. Przedstawia wczesne lata tytułowego bohatera aż do obecnych czasów. Osławiony gangster rozpoczął karierę kryminalną w latach 60. i stał się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci we współczesnej historii Szwecji. Skazany za handel narkotykami, usiłowanie zabójstwa, napad, kradzież i dziesiątki napadów na banki, spędził ponad połowę swojego życia za kratkami, co wynikało z przeżytej traumy, złamanego serca, rozczarowania i ogólnego wyniszczenia.

To od tego szwedzkiego kryminalisty-celebryty narodził się termin „syndrom sztokholmski", który powstał na podstawie analizy jego przestępstw. Przypomnijmy, że oznacza on stan psychiczny u ofiar porwania, które odczuwają sympatię i identyfikują się ze swoim oprawcą. Jest to reakcja na silny stres, aby wzbudzić współczucie u porywacza i sposób na poradzenie sobie w tej sytuacji.

W Clarka Olofssona wciela się Bill Skarsgård. W obsadzie znajdują się również Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren, Sandra Ilar, Adam Lundgren i Hanna Björn. Najmłodszą wersję Clarka gra przyrodni brat Billa - Kolbjörn Skarsgård. Limitowany serial wyreżyserował Jonas Åkerlund.

Do sieci trafił zwiastun Clarka, którego premiera jest zaplanowana na 5 maja na Netflix. Trailer, który obfituje w sceny dla dorosłych, możecie zobaczyć poniżej.

Clark - zwiastun