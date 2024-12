Ten wróg Batmana nie miał dostać filmu. Król horrorów przekonał Jamesa Gunna

Fot. Materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że w 2026 roku zadebiutuje film Clayface, opowiadający o jednym z największych wrogów Batmana. Premiera została zaplanowana na 11 września. Scenariusz powierzono Mike'owi Flanaganowi, znanemu z takich uznanych horrorów jak Nocna msza, Nawiedzony dwór w Bly oraz Nawiedzony dom na wzgórzu. Flanagan przekonał Jamesa Gunna, współszefa DCU, swoją oryginalną wizją filmu.

James Gunn o filmie Clayface

James Gunn w rozmowie z portalem io9 przyznał, że pierwotnie nie planował uwzględnienia filmu o Clayface’ie w rozpisce uniwersum DCU. Decyzja zmieniła się, gdy Mike Flanagan przedstawił mu swoją koncepcję i dostarczył imponujący scenariusz.

- Nie planowałem filmu z Clayface'em. Mike przyszedł do nas z cudownym pomysłem. Powiedziałem wtedy: „Cholera, nie wierzę, że przekonałeś mnie do filmu o tej postaci”. Pierwsza wersja scenariusza była świetna, druga jeszcze lepsza, a potem zdecydowaliśmy: „Dobra, zróbmy to!”. Znaleźliśmy miejsce w harmonogramie, ponieważ zawsze warto włączyć coś naprawdę dobrego do uniwersum – zdradził Gunn.

Premiera Clayface’a odbędzie się zaledwie miesiąc przed Batmanem 2. Gunn zapewnia jednak, że harmonogram nie wpłynie na żaden z filmów, ponieważ Clayface jest częścią DCU, a Batman pozostaje od niego odcięty. Jednocześnie podkreślił, że nie zapadła jeszcze decyzja, czy Mroczny Rycerz pojawi się w planowanej produkcji. W komiksach obie postacie są ze sobą mocno związane, a Batman często walczył z tym złoczyńcą.

Według wcześniejszych doniesień film ma być horrorem w stylu tragedii, utrzymanym w klimacie kultowej Muchy. Budżet produkcji wynosi 40 milionów dolarów.

